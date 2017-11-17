Слуцкий: "Игрокам "Халла" не хватает уверенности в себе"

Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий высказался о ситуации в стане своей команды.

"После трёх поражений я чувствую себя не очень хорошо. Я постоянно думаю об этом. Надеюсь, что мы сможем изменить эту ситуацию. Нам не хватает уверенности в себе, но мы играем вместе всего три месяца. Нам много раз не везло, мы пропустили много голов в концовках матчей. Такие ситуации сложны для новой команды, потому что исправить их может только время. Вернуть уверенность в своих силах может только победа. Я понимаю проблемы, но всё зависит не только от моего желания. Нам нужно серьёзное отношение от каждого игрока. Иногда только футболист может сам себе помочь" - цитирует Слуцкого официальный твиттер клуба.

Отметим, что "Халл" по итогам 16 туров занимает 20-е место в Чемпионшипе. В субботу "тиграм" предстоит домашний матч с "Ипсвичем".

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