Слуцкий: "К переходу Тиля в "Спартак" я никакого отношения не имел"

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Слуцкий: "К переходу Тиля в "Спартак" я никакого отношения не имел"Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий высказался по поводу информации о том, что он помог найти хавбека Тиля "Спартаку".

"Официально говорю, что к переходу Тиля никакого отношения не имел и иметь не мог! Никто из "Спартака" мне никогда не звонил и не консультировался. Просто когда Тиль переходил в Россию, естественно, многие российские журналисты спросили мое мнение о нем. Я и тогда говорил, и сейчас скажу, что это футболист очень высокого уровня, у которого есть большое количество качеств, но он, к сожалению, не встроен в игру. Его брал один тренер, потом пришел другой. Поэтому я вполне допускаю, что игрок с таким функционалом не очень нужен Тедеско. Такое, к сожалению, бывает", - цитирует Слуцкого "Спорт-Экспресс".

В составе "Спартака" Тиль провел 21 матч, отметившись 2 голами и 3 ассистами.

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