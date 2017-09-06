Слуцкий: "Каждый наш новичок является футболистом хорошего уровня"
Наставник "Халл Сити" Леонид Слуцкий подвел итоги летнего трансферного окна.
"Мы должны адаптироваться как можно скорее и ввести новых игроков в команду согласно нашим принципам и философии. Каждый наш новичок является футболистом хорошего уровня, но каждому из них нужно время на адаптацию. Времени на самом деле не так много, ведь мы теперь будем играть каждые 3-4 дня, но мы рады поработать.
Я рад, что трансферное окно закрыто. Был непростой период, много переговоров - непонятно, кто остается, кто уйдет, кто придет к нам, а кто не придет. Теперь я уже точно знаю, кто в нашем расположении, и мы полностью сконцентрируемся на таком сложном турнире, как Чемпионшип" - приводит слова Слуцкого официальный сайт клуба.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Кардифф Сити
|5
|15
|2
|Ипсвич Таун
|5
|12
|3
|Лидс Юнайтед
|5
|11
|4
|Вулверхэмптон
|5
|10
|5
|Шеффилд Юнайтед
|5
|9
|6
|Ноттингем Форест
|5
|9
|7
|Престон Норт Энд
|5
|8
|8
|Халл Сити
|5
|7
|9
|Мидлсбро
|5
|7
|10
|Куинз Парк Рейнджерс
|5
|7
|11
|Рединг
|5
|7
|12
|Дерби Каунти
|5
|7
|13
|Бристол Сити
|5
|6
|14
|Фулхэм
|5
|6
|15
|Барнсли
|5
|6
|16
|Шеффилд Уэнсдэй
|5
|6
|17
|Миллуол
|5
|5
|18
|Астон Вилла
|5
|5
|19
|Сандерленд
|5
|5
|20
|Бирмингем Сити
|5
|4
|21
|Бертон Альбион
|5
|4
|22
|Норвич Сити
|5
|4
|23
|Брентфорд
|5
|2
|24
|Болтон Уондерерс
|5
|2