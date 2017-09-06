Слуцкий: "Каждый наш новичок является футболистом хорошего уровня"

Наставник "Халл Сити" Леонид Слуцкий подвел итоги летнего трансферного окна.

"Мы должны адаптироваться как можно скорее и ввести новых игроков в команду согласно нашим принципам и философии. Каждый наш новичок является футболистом хорошего уровня, но каждому из них нужно время на адаптацию. Времени на самом деле не так много, ведь мы теперь будем играть каждые 3-4 дня, но мы рады поработать.

Я рад, что трансферное окно закрыто. Был непростой период, много переговоров - непонятно, кто остается, кто уйдет, кто придет к нам, а кто не придет. Теперь я уже точно знаю, кто в нашем расположении, и мы полностью сконцентрируемся на таком сложном турнире, как Чемпионшип" - приводит слова Слуцкого официальный сайт клуба.

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