Слуцкий: "Коби Брайант олицетворял не только спорт, но и современный мир"

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий в эфире программы "Вечерний Ургант" высказался по поводу трагической гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта.

"На нём росли поколения. Это человек, который олицетворял не только спорт, но и наш современный мир", - сказал Слуцкий.

Напомним, Брайант погиб в результате крушения личного вертолёта, вместе с ним были его 13-летняя дочь Джианна и ещё 7 человек.

Выступая за "Лос-Анджелес Лейкерс", игрок пять раз становился чемпионом НБА. Кроме того, он дважды выигрывал Олимпийские игры в составе сборной США.

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