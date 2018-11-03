Слуцкий: "Когда "Витесс" проигрывает, чувствую себя полумёртвым"
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал Algemeen Dagblad об уровне чемпионата Нидерландов и своих переживаниях.
"Чемпионат Нидерландов - отличный турнир. Да, "Аякс" и ПСВ совершенно на другом уровне, но здесь есть множество других крепких команд, - приводит слова Слуцкого Voetbalzone Успехи. - "Аякса" в Лиге чемпионов впечатлили меня и дали представление об уровне голландского чемпионата. Конечно, амстердамцы впечатлили меня и в игре с "Витессом", но в этом случае я был не так доволен.
Раскачивание на тренерской скамье? Это ответ организма на стресс, который является частью моей профессии. Не могу этого объяснить. За несколько дней до матча начинаю бессознательно экономить энергию, и она выходит наружу во время игры. Я хочу помочь команде, поделиться своей энергией. Когда проигрываем, чувствую себя полумёртвым, как будто сижу на электрическом стуле.
Не сплю после матчей. Никогда. В среднем одна ночь в неделю у меня полностью бессонная. Это совсем не здорово. Но именно так я переживаю свою профессию".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|33
|82
|2
|Аякс
|34
|79
|3
|АЗ
|34
|71
|4
|Фейеноорд
|34
|66
|5
|Утрехт
|33
|51
|6
|Витесс
|33
|48
|7
|Херенвен
|34
|46
|8
|АДО Ден Хааг
|33
|44
|9
|Зволле
|34
|44
|10
|Эксельсиор
|34
|40
|11
|Хераклес
|33
|39
|12
|Гронинген
|33
|37
|13
|Виллем II
|33
|36
|14
|ВВВ Венло
|33
|34
|15
|НАК Бреда
|33
|33
|16
|Рода ЮК
|33
|30
|17
|Спарта Роттердам
|33
|27
|18
|Твенте
|33
|23