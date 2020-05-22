Слуцкий: "Кого Уткин может обидеть, кроме Соловьёва?"
Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий заявил, что его не задели слова журналиста и видеоблогера Василия Уткина о том, что Волгоград - это город гопников.
"Ну кого может обидеть Вася? Кроме Соловьёва (смеётся). Я на Васю вообще не реагирую, потому что я понимаю, что очень часто то, что он говорит - это эпатаж. Я не могу всерьёз реагировать на то, что всё время говорит Вася. Поэтому я особо не придаю этому значения", - сказал Слуцкий.
Ранее Уткин сам в ходе стрима признавался, что специально провоцирует, чтобы вызвать дискуссии по поводу определённой темы.
Слуцкий - уроженец Волгограда. В родном городе он начинал тренерскую карьеру, возглавляя местную "Олимпию".
Не пропустите: Уткин: "Если Сёмину хочется стать могильщиком "Локомотива", это ещё интереснее - смотреть, как человек уничтожает дело своей жизни". | http://soccernews.ru
главное
Лента новостей
-
Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии
-
Роналду опубликовал фото тренировки на футбольном поле
-
"Челси" разрешил Канте не тренироваться с командой. Он может пропустить остаток сезона
-
"Славия" и "Городея" обменялись голами в матче чемпионата Беларуси
-
"Челси" назвал "Ювентусу" цену на Эмерсона
-
Рэпер L’One раскритиковал Кикнадзе за последнее интервью
-
Вратарь "Уфы" Беленов назвал трёх самых сложных соперниках в РПЛ
-
Анчелотти сравнил АПЛ и Серию А
-
Вратарь "Челси" Кепа заинтересовал клуб Примеры
-
Слуцкий: "Мой конфликт с Мамаевым выдумал воспалённый мозг человека с пышной шевелюрой"
-
"Тамбов" продлил контракты с дуэтом тренеров
-
Зарплата Сёмина в "Локомотиве" была почти в 4 раза больше, чем у Николича
-
Скончался бывший тренер "Интера" Луиджи Симони
-
Геркус прокомментировал слова Кикнадзе про 18 претендентов на пост тренера "Локомотива"
-
Слуцкий: "Кого Уткин может обидеть, кроме Соловьёва?"
-
В "Ахмате" опровергли госпитализацию Рамзана Кадырова
-
"Ливерпуль" готов продать трёх игроков ради трансфера Вернера
-
2
Артур передумал оставаться в "Барселоне"
-
Гендиректор "Локомотива" назвал момент, когда разногласия с Семиным достигли пика
-
"Мы были ошеломлены": Жена Погребняка прокомментировала заражение футболиста коронавирусом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20