Слуцкий: "Кого Уткин может обидеть, кроме Соловьёва?"

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий заявил, что его не задели слова журналиста и видеоблогера Василия Уткина о том, что Волгоград - это город гопников.

"Ну кого может обидеть Вася? Кроме Соловьёва (смеётся). Я на Васю вообще не реагирую, потому что я понимаю, что очень часто то, что он говорит - это эпатаж. Я не могу всерьёз реагировать на то, что всё время говорит Вася. Поэтому я особо не придаю этому значения", - сказал Слуцкий.

Ранее Уткин сам в ходе стрима признавался, что специально провоцирует, чтобы вызвать дискуссии по поводу определённой темы.

Слуцкий - уроженец Волгограда. В родном городе он начинал тренерскую карьеру, возглавляя местную "Олимпию".

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