Слуцкий - Кокорину: "В "Рубине" не так весело, как было у тебя в последнее время"

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Слуцкий - Кокорину: "В "Рубине" не так весело, как было у тебя в последнее время"

Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий потроллил нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

Под одним из постов 48-летнего тренера в инстаграме игрок "сине-бело-голубых" обратился к Дмитрию Тарасову, который проходит просмотр в казанском клубе.

"Брат, настолько скучно у вас там?" - написал Кокорин.

"Саня, ну не так весело, конечно, как было у тебя в последнее время", - сыронизировал в ответ Слуцкий.

Напомним, что в октябре 2018 года Кокорин угодил в СИЗО, а через несколько месяцев в исправительную колонию. Вышел на свободу футболист по УДО в сентябре 2019-го.

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