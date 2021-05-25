Слуцкий - лучший тренер РПЛ в мае
Фото твиттер "Рубина"
Пресс-служба РПЛ назвала лучшего тренера лиги по итогам мая.
Этого звания удостоился наставник "Рубина" Леонид Слуцкий.
В этом месяце казанская команда набрала 7 очков в 3 матчах чемпионата, одержав 2 победы и 1 раз сыграв вничью.
На награду также претендовали Сергей Семак ("Зенит"), Доменико Тедеско ("Спартак"), Владимир Федотов ("Сочи") и Алексей Стукалов ("Уфа").
Леонид Слуцкий становится лучшим тренером #ТинькоффРПЛ в мае— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) May 25, 2021
Болельщики и эксперты канала МАТЧ ПРЕМЬЕР проголосовали за тренера «Рубина», а эксперты Российской Премьер-Лиги отдали предпочтение Алексею Стукалову#ТренерМесяца pic.twitter.com/C4jXu7NznG
Напомним, что "Рубин" финишировал в РПЛ на четвёртом месте и сыграет в Лиге Конференций.
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