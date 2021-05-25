Слуцкий - лучший тренер РПЛ в мае

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Слуцкий - лучший тренер РПЛ в мае

Фото твиттер "Рубина"

Пресс-служба РПЛ назвала лучшего тренера лиги по итогам мая.

Этого звания удостоился наставник "Рубина" Леонид Слуцкий.

В этом месяце казанская команда набрала 7 очков в 3 матчах чемпионата, одержав 2 победы и 1 раз сыграв вничью.

На награду также претендовали Сергей Семак ("Зенит"), Доменико Тедеско ("Спартак"), Владимир Федотов ("Сочи") и Алексей Стукалов ("Уфа").

Напомним, что "Рубин" финишировал в РПЛ на четвёртом месте и сыграет в Лиге Конференций.

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