Слуцкий: "Максимум для "Витесса" - третье место в чемпионате"
Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий оценил шансы своей команды побороться за медали Эредивизи в текущем сезоне.
"Я не видел ни в одной лиге в мире такой разницы между клубами, которая есть между "Аяксом" с ПСВ и другими командами Эредивизи. Я не думаю о первом или втором месте - потому что туда невозможно попасть. "Аякс" и ПСВ играют в Лиге Чемпионов, в Лиге Европы, и они способны победить почти любой большой клуб. Если честно, максимум для нас - борьба за третье место. Если вы сейчас предложите мне третье место, то я буду рад и пожму вам руку!" - сказал Слуцкий в интервью Fox Sports.
По итогам девяти туров "Аякс" и ПСВ лидируют в чемпионате Нидерландов, набрав по 23 очка.
"Витесс" делит третье место с "АЗ Алкмааром". В активе обеих команд по 20 баллов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23