Слуцкий: "Максимум для "Витесса" - третье место в чемпионате"

Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий оценил шансы своей команды побороться за медали Эредивизи в текущем сезоне.

"Я не видел ни в одной лиге в мире такой разницы между клубами, которая есть между "Аяксом" с ПСВ и другими командами Эредивизи. Я не думаю о первом или втором месте - потому что туда невозможно попасть. "Аякс" и ПСВ играют в Лиге Чемпионов, в Лиге Европы, и они способны победить почти любой большой клуб. Если честно, максимум для нас - борьба за третье место. Если вы сейчас предложите мне третье место, то я буду рад и пожму вам руку!" - сказал Слуцкий в интервью Fox Sports.

По итогам девяти туров "Аякс" и ПСВ лидируют в чемпионате Нидерландов, набрав по 23 очка.

"Витесс" делит третье место с "АЗ Алкмааром". В активе обеих команд по 20 баллов.

Не пропустите: Дзюба и Слуцкий подшутили друг над другом. | http://soccernews.ru