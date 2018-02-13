Слуцкий: "Манчестер Сити" – основной претендент на победу в Лиге Чемпионов"

Бывший главный тренер сборной Леонид Слуцкий считает, что "Манчестер Сити" способен выиграть Лигу Чемпионов в этом сезоне.

"Безусловно, "Сити" – основной претендент на победу в Лиге чемпионов. И понятно, почему они. "Базель" – один из самых проходимых соперников. Но вспомним "Баварию", предыдущий опыт Гвардиолы. Она тоже доминировала во внутреннем чемпионате, мощно выглядела осенью и в начале зимы, но на решающие стадии Лиги Чемпионов, как правило, приходился функциональный спад.

Для меня это единственное зерно сомнения. То ли это частная ситуация, связанная с тем, как "Бавария" переносила нагрузки. То ли такая система тренировочной работы и методика, подразумевающая функциональный спад, когда команда имеет большое преимущество.

Логично, что команда не может весь сезон держать такой уровень: становясь чемпионом, она чуть снижает мотивацию, и ее уже тяжело поддерживать в Лиге чемпионов. Плюс функциональные проблемы. Но, возможно, это просто стечение обстоятельств, связанное с игроками, которые были непосредственно в "Баварии". Ну и второе. В мире так много сильных, топовейших команд, что, когда "Сити" будет играть не с "Базелем", силы окажутся равны, и любой нюанс может определить результат", – приводят слова Слуцкого российские СМИ.

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