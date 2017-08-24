Слуцкий: "Матч против "Болтона" очень важен"

Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча пятого тура Чемпионшипа против "Болтона".

"Мы продолжаем очень много работать на трансферном рынке, но наше внимание сосредоточено на завтрашней игре против "Болтона". Новых травм у игроков удалось избежать. Матч против "Болтона" очень важен. Проиграв две игры подряд в Чемпионшипе, мы хотим победить" - приводит слова Слуцкого официальный твиттер "тигров".

Напомним, что матч "Халл" - "Болтон" состоится в пятницу, 25 августа, в 21:45 по московскому времени.

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