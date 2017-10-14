Слуцкий: "Меня переполняют ужасные чувства"

Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий высказался после матча 12-го тура Чемпионшипа против "Норвича".

"Меня переполняют ужасные чувства. Очень сложно анализировать игру сейчас. Играли вдесятером 35 минут и пропустили на шестой минуте дополнительного времени. Просто потеряли концентрацию. Несмотря на это, я очень горд. Мы проявили характер, играли компактно и дисциплинированно. Но этот результат очень тяжело принять" - приводит слова Слуцкого официальный твиттер "тигров".

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