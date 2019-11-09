Слуцкий: "Мне ещё не было так сложно в "Витессе"

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Слуцкий: "Мне ещё не было так сложно в "Витессе"

Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий порассуждал о кризисе своей команды, которая потерпела три поражения подряд в чемпионате Нидерландов.

"Мне ещё не было так сложно в "Витессе". Проиграть три матча подряд - это очень больно. Сейчас мы должны сплотиться и оставаться единой командой. Нам нужно что-то менять", – сказал российский специалист.

В пятницу вечером "Витесс" уступил "Гронингену" со счётом 1:2. Команда Слуцкого занимает пятое место в турнирной таблице Эредивизи.

Не пропустите: Фанат "Витесса" заявил, что болельщики недовольны командой. | http://soccernews.ru
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