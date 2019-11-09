Слуцкий: "Мне ещё не было так сложно в "Витессе"
Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий порассуждал о кризисе своей команды, которая потерпела три поражения подряд в чемпионате Нидерландов.
"Мне ещё не было так сложно в "Витессе". Проиграть три матча подряд - это очень больно. Сейчас мы должны сплотиться и оставаться единой командой. Нам нужно что-то менять", – сказал российский специалист.
В пятницу вечером "Витесс" уступил "Гронингену" со счётом 1:2. Команда Слуцкого занимает пятое место в турнирной таблице Эредивизи.
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Стало известно возможное время проведения Эль Класико в декабре
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23