Слуцкий мог возглавить сборную Австралии



Известный агент Шандор Варга заявил, что российским специалистом Леонидом Слуцким интересовалась сборная Австралии.

"Интерес со стороны сборной Австралии действительно был. Переговоры вел мой коллега. Поэтому подробностей я вам сказать не могу. Я конкретно этим вариантом не занимался. Но, как я уже сказал, интерес к Слуцкому был.

Какие еще были варианты? Кроме сборной Австралии, я не знаю. Были довольно поверхностные разговоры с различными клубами. Но, по моим данным, до конкретики не доходило. Хотя, возможно, я чего-то не знаю", - приводят слова Варги российские СМИ.

Напомним, что несколько дней назад Слуцкий возглавил "Витесс" и приступит к своим обязанностям со следующего сезона.

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