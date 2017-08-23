Слуцкий: "Молодые игроки "Халл Сити" показали фантастический характер"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий прокомментировал поражение своей команды от "Донкастера" (0:2) в 1/32 финала Кубка английской лиги.

"Мы проиграли, но выразили доверие нашим молодым футболистам, которые показали фантастический характер и силу воли. С самой первой минуты они были хороши и играли так, что клуб может испытывать гордость. Также хотел бы поблагодарить наших болельщиков за фантастическую поддержку, которую они оказали нашей молодой команде. Ребята, вы были превосходны!" - приводит слова Слуцкого официальный твиттер клуба.

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