Слуцкий: "Молодые игроки "Халл Сити" показали фантастический характер"

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Слуцкий: "Молодые игроки "Халл Сити" показали фантастический характер"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий прокомментировал поражение своей команды от "Донкастера" (0:2) в 1/32 финала Кубка английской лиги.

"Мы проиграли, но выразили доверие нашим молодым футболистам, которые показали фантастический характер и силу воли. С самой первой минуты они были хороши и играли так, что клуб может испытывать гордость. Также хотел бы поблагодарить наших болельщиков за фантастическую поддержку, которую они оказали нашей молодой команде. Ребята, вы были превосходны!" - приводит слова Слуцкого официальный твиттер клуба.

Не пропустите: Слуцкий проиграл с "Халлом" третий матч подряд. | http://soccernews.ru

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