Слуцкий: "Мой конфликт с Мамаевым выдумал воспалённый мозг человека с пышной шевелюрой"

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий утверждает, что история о его конфликте с полузащитником Павлом Мамаевым является выдумкой.

"Что у меня произошло с Мамаевым? Где? В гостинице? Это выдуманная Алексеем Андроновым история. Абсолютно ничего такого не было. Это просто воспалённый мозг человека с пышной шевелюрой. И иногда вот такое просыпается", - сказал тренер.

Ранее Андронов рассказал, что Мамаев, будучи игроком ЦСКА, отказался идти в номер к Слуцкому для обсуждения тактики, упомянув слухи о его нетрадиционной ориентации. После этого футболиста якобы отправили в дубль.

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