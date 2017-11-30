Слуцкий может быть уволен после матча с "Шеффилд Уэнсдей"

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Слуцкий может быть уволен после матча с "Шеффилд Уэнсдей"

Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий может быть уволен после матча 20-го тура Чемпионшипа с "Шеффилд Уэнсдей", который состоится в субботу.

Как сообщает британская пресса, российский специалист провёл встречу с руководством "тигров", на которой от него потребовали прервать безвыигрышную серию, достигшую шести матчей.

Напомним, что по итогам 19 туров "Халл" занимает 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, имея в своём активе 18 очков.  

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