Слуцкий может быть уволен после матча с "Шеффилд Уэнсдей"
Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий может быть уволен после матча 20-го тура Чемпионшипа с "Шеффилд Уэнсдей", который состоится в субботу.
Как сообщает британская пресса, российский специалист провёл встречу с руководством "тигров", на которой от него потребовали прервать безвыигрышную серию, достигшую шести матчей.
Напомним, что по итогам 19 туров "Халл" занимает 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, имея в своём активе 18 очков.
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|Команда
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|19
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|Шеффилд Юнайтед
|19
|37
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|Астон Вилла
|19
|35
|5
|Бристоль Сити
|19
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|6
|Дерби Каунти
|18
|32
|7
|Мидлсбро
|19
|29
|8
|Лидс Юнайтед
|19
|29
|9
|Ноттингем Форест
|19
|27
|10
|Ипсвич Таун
|18
|26
|11
|Шеффилд Уэнсдэй
|19
|26
|12
|Фулхэм
|19
|26
|13
|Престон Норт Энд
|19
|26
|14
|Брентфорд
|19
|24
|15
|Норвич Сити
|19
|24
|16
|Куинз Парк Рейнджерс
|19
|22
|17
|Барнсли
|18
|20
|18
|Рединг
|18
|20
|19
|Миллуол
|19
|19
|20
|Халл Сити
|19
|18
|21
|Бирмингем Сити
|19
|16
|22
|Сандерленд
|19
|14
|23
|Бертон Альбион
|19
|14
|24
|Болтон Уондерерс
|19
|13