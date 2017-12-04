Слуцкий может получить должность в "Челси"

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Слуцкий может получить должность в "Челси"

Известный российский тренер Леонид Слуцкий, который накануне был уволен с поста наставника "Халла", может получить работу в "Челси".

Как сообщает The Telegraph, владелец лондонского клуба Роман Абрамович готов предложить своему соотечественнику пост технического директора, либо другую должность в руководстве.

Ожидается, что Абрамович в ближайшее время обсудит со Слуцким возможное сотрудничество.

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