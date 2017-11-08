Слуцкий может продолжить карьеру в "Челси"

Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий в случае увольнения может перейти на работу в "Челси", сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, владелец лондонского клуба Роман Абрамович готов предложить российскому специалисту одну из должностей в структуре "синих".

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