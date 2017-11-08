Слуцкий может продолжить карьеру в "Челси"
Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий в случае увольнения может перейти на работу в "Челси", сообщает The Telegraph.
По сведениям издания, владелец лондонского клуба Роман Абрамович готов предложить российскому специалисту одну из должностей в структуре "синих".
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|11
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|11
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|4
|Челси
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|22
|5
|Ливерпуль
|11
|19
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|Арсенал Лондон
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|Бернли
|11
|19
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|11
|15
|9
|Уотфорд
|11
|15
|10
|Хаддерсфилд Таун
|11
|15
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|14
|12
|Лестер Сити
|11
|13
|13
|Саутгемптон
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|Сток Сити
|11
|12
|15
|Эвертон
|11
|11
|16
|Вест Бромвич Альбион
|11
|10
|17
|Борнмут
|11
|10
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|11
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|Суонси Сити
|11
|8
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|11
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