Слуцкий может вновь возглавить сборную России

Теги россиярубинлеонид слуцкий

Слуцкий может вновь возглавить сборную РоссииФото: инстаграм Слуцкого/Автор неизвестен

Как сообщает "Бизнес Online", главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий может вновь возглавить сборную России.

По информации источника, российский специалист входит в список кандидатов, которых рассматривает РФС.

Напомним, что Леонид Слуцкий уже работал в сборной России с 2015 по 2016 год. 

После этого тренер работал в "Халл Сити", "Витессе", а сейчас возглавляет "Рубин".

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