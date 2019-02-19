Слуцкий может возглавить английский топ-клуб

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий может продолжить карьеру в Англии. Об этом сообщает The Independent.

По данным издания 47-летний российский тренер стал целью "Челси" на замену Маурицио Сарри.

Также на пост главного тренера лондонцев рассматривается экс-полузащитник "Челси" Фрэнк Лэмпард, который возглавляет "Дерби Каунти".

Ранее стало известно, что Сарри может быть уволен в случае поражения от "Манчестер Сити" в финале Кубка английской лиги.

На данный момент "Челси" располагается на 6 месте турнирной таблицы, имея в активе 56 баллов.

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