Слуцкий может возглавить английский топ-клуб

1 Теги леонид слуцкийвитессчелси

Слуцкий может возглавить английский топ-клуб

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий может продолжить карьеру в Англии. Об этом сообщает The Independent.

По данным издания 47-летний российский тренер стал целью "Челси" на замену  Маурицио Сарри.

Также на пост главного тренера лондонцев рассматривается экс-полузащитник "Челси" Фрэнк Лэмпард, который возглавляет "Дерби Каунти".

Ранее стало известно, что Сарри может быть уволен в случае поражения от "Манчестер Сити" в финале Кубка английской лиги.

На данный момент "Челси" располагается на 6 месте турнирной таблицы, имея в активе 56 баллов.  

Не пропустите: В моей карьере были сотни более сложных ситуаций: Слуцкий мощно высказался о результатах "Витесса"| http://soccernews.ru

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Комментарии

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nikolarbuzov

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