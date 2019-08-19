Слуцкий может возглавить "Монако"

Теги монаколеонарду жардимлеонид слуцкийвитесс

Слуцкий может возглавить "Монако"

Руководство "Монако" рассматривает кандидатуру Леонида Слуцкого в качестве нового главного тренера команды.

Как сообщают российские СМИ, 48-летний специалист может сменить у руля монегасков Леонарду Жардима, который находится на грани увольнения после провального старта в Лиге 1.

Слуцкий сейчас возглавляет "Витесс". Его контракт с голландским клубом рассчитан до лета 2020 года.

"Монако" стартовал в чемпионате Франции с двух разгромных поражений от "Лиона" и "Метца".

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