Слуцкий: "Муса - очередной супертрансфер ЦСКА"

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Слуцкий: "Муса - очередной супертрансфер ЦСКА"
Бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий положительно оценил возвращение в армейский клуб нигерийского форварда Ахмеда Мусы

"Любой переход на другой уровень до конца непредсказуем. В том, что у Мусы не было достойной практики, комплекс причин. Менялись тренеры: при Раньери он получал чуть больше шансов, при Шекспире не получал вообще.

Англия – очень конкурентная лига, а "Лестер" – команда после чемпионства с устоявшимися внутренним распорядком и иерархичностью. Купив Мусу, "Лестер" решил, что он участвует в золотой гонке, и после этого купил еще несколько форвардов. Я говорил о планомерных трансферах, но здесь было не так: покупается Муса, Слимани, уже есть Варди. А команда играет в одного нападающего и использует всех в одной позиции!

Плюс Муса впервые в карьере попал в ситуацию, где он не играл и на него не рассчитывали. А он молодой парень, у него нет поведенческого опыта в этих ситуациях. Не каждый может реализовать на сто процентов те небольшие шансы, которые ему предоставляются. Но хуже от этого Муса не стал. Есть масса соревнований, где он будет сверхконкурентоспособен. Я уверен, что он очень сильно поможет ЦСКА и это очередной супертрансфер армейского клуба", – приводят слова Слуцкого российские СМИ.

Напомним, что ЦСКА арендовал 25-летнего Мусу на полгода бесплатно без права выкупа. В этом сезоне нигериец не провел ни одного матча.

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