Слуцкий: "Мы потеряли уверенность"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий подвел итоги матча 7-го тура Чемпионшипа, в котором его подопечные проиграли "Фулхэму" (1:2).

"Мы впервые сделали ставку на оборону. Это была реакция на поражение от "Дерби Каунти". Мы потеряли уверенность. Скоро будет теоретическое занятие по новой тактической схеме. Думаю, команда должна действовать в атакующем стиле. Можем играть лучше, и должны продемонстрировать это в следующих играх.

Сегодня мы сыграли нормально, у нас были моменты. Но каждое поражение - это десять шагов назад. Теперь нужно двигаться вперед очень быстро. Моя задача - вернуть команде уверенность", - сказал он. | http://soccernews.ru