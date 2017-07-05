Слуцкий: "На данный момент у "Халла" нет возможности подписать российского игрока"

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Слуцкий: "На данный момент у "Халла" нет возможности подписать российского игрока"Новый главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий признал, что на данный момент его клуб не может подписывать российских футболистов.

"Это очень сложно. Во-первых, в Англии есть особый регламент для игроков не из Евросоюза. Во-вторых, в России, конечно, есть действительно хорошие игроки, но у них очень высокие зарплаты. Слишком большие. Поэтому это сложный вопрос.

На данный момент у нас нет возможности подписать российского игрока", - сказал Слуцкий.

Читайте: Слуцкий намерен подписать в "Халл" бывшего игрока "Терека" | http://soccernews.ru

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