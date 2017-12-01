Слуцкий: "На прошлой неделе я был близок к уходу из "Халла"
Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий признался, что на прошлой неделе он думал об уходе со своего поста.
"Это не первая тяжёлая ситуация в моей карьере, и если мой организм скажет мне остановиться, тогда я остановлюсь. На прошлой неделе я был близок к этому, но решил продолжить работу. Я привёл сюда игроков и чувствую личную ответственность перед всеми. В воскресенье я умер, но в понедельник стало получше" - сказал Слуцкий.
Напомним, что по итогам 19 туров "Халл" занимает 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, имея в своём активе 18 очков.
Не пропустите: Слуцкий может быть уволен после матча с "Шеффилд Уэнсдей". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Вулверхэмптон
|19
|44
|2
|Кардифф Сити
|20
|43
|3
|Шеффилд Юнайтед
|19
|37
|4
|Астон Вилла
|20
|36
|5
|Бристоль Сити
|19
|34
|6
|Дерби Каунти
|19
|32
|7
|Лидс Юнайтед
|20
|30
|8
|Мидлсбро
|19
|29
|9
|Ипсвич Таун
|19
|29
|10
|Ноттингем Форест
|19
|27
|11
|Шеффилд Уэнсдэй
|19
|26
|12
|Фулхэм
|19
|26
|13
|Престон Норт Энд
|19
|26
|14
|Брентфорд
|19
|24
|15
|Норвич Сити
|20
|24
|16
|Рединг
|19
|23
|17
|Куинз Парк Рейнджерс
|19
|22
|18
|Барнсли
|19
|20
|19
|Миллуол
|19
|19
|20
|Халл Сити
|19
|18
|21
|Бирмингем Сити
|19
|16
|22
|Сандерленд
|19
|14
|23
|Бертон Альбион
|19
|14
|24
|Болтон Уондерерс
|19
|13