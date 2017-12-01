Слуцкий: "На прошлой неделе я был близок к уходу из "Халла"

Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий признался, что на прошлой неделе он думал об уходе со своего поста.

"Это не первая тяжёлая ситуация в моей карьере, и если мой организм скажет мне остановиться, тогда я остановлюсь. На прошлой неделе я был близок к этому, но решил продолжить работу. Я привёл сюда игроков и чувствую личную ответственность перед всеми. В воскресенье я умер, но в понедельник стало получше" - сказал Слуцкий.

Напомним, что по итогам 19 туров "Халл" занимает 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, имея в своём активе 18 очков.

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