Слуцкий нацелился на форварда "Уотфорда"
Нападающий "Уотфорда" Исаак Саксесс попал в сферу интересов "Халла", сообщает HITC.
По информации ресурса, главный тренер "тигров" Леонид Слуцкий видит в 21-летнем нигерийце замену для Абеля Эрнандеса, который выбыл из-за травмы на несколько месяцев.
Саксесс перешёл в "Уотфорд" летом 2016 года, сыграл 19 матчей и забил 1 гол.
Не пропустите: "Халл" хочет подписать полузащитника "Арсенала". | http://soccernews.ru
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Слуцкий нацелился на форварда "Уотфорда"
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