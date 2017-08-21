Слуцкий нацелился на форварда "Уотфорда"

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Слуцкий нацелился на форварда "Уотфорда"

Нападающий "Уотфорда" Исаак Саксесс попал в сферу интересов "Халла", сообщает HITC.

По информации ресурса, главный тренер "тигров" Леонид Слуцкий видит в 21-летнем нигерийце замену для Абеля Эрнандеса, который выбыл из-за травмы на несколько месяцев.

Саксесс перешёл в "Уотфорд" летом 2016 года, сыграл 19 матчей и забил 1 гол.

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