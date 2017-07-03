Слуцкий намерен подписать в "Халл" бывшего игрока "Терека"

Новоиспеченный главный тренер английского "Халл Сити" Леонид Слуцкий желает заполучить в свою команду полузащитника французского "Лиона" Мацея Рыбуса.

Как информирует bobsoccer.ru, в ближайшее время наставник "тигров" намерен лично провести переговоры с агентом 27-летнего хавбека, которого он помнит по выступлениям за грозненский "Терек", Мариушем Пекарски.

В завершившемся сезоне Рыбус сделал 2 голевые передачи в 28 матчах за "Лион".

Напомним, Слуцкий встретился с футболистами "Халл Сити". | soccernews.ru