Слуцкий намерен подписать в "Халл" бывшего игрока "Терека"

Теги халл ситилеонид слуцкийолимпик лионмацей рыбус

Слуцкий намерен подписать в "Халл" бывшего игрока "Терека"Новоиспеченный главный тренер английского "Халл Сити" Леонид Слуцкий желает заполучить в свою команду полузащитника французского "Лиона" Мацея Рыбуса.

Как информирует bobsoccer.ru, в ближайшее время наставник "тигров" намерен лично провести переговоры с агентом 27-летнего хавбека, которого он помнит по выступлениям за грозненский "Терек", Мариушем Пекарски.

В завершившемся сезоне Рыбус сделал 2 голевые передачи в 28 матчах за "Лион".

Напомним, Слуцкий встретился с футболистами "Халл Сити". | soccernews.ru

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