Слуцкий написал под фото Дзюбы с Головиным: "Игрок и игрочишка"
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба выложил в инстаграме фотографию, на которой он стоит с полузащитником "Монако" Александром Головиным. Экс-главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал этот снимок.
"Игрок и игрочишка", - написал Слуцкий.
Напомним, Дщюба и Головин продолжают готовится к матчам отборочного раунда Евро-2020 против Шотландии и Казахстана.
Матч Шотландия - Россия состоится 6 сентября. Встреча пройдет в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк". Начало матча в 21:45 мск.
После четырех туров Россия занимает третье место в группе I, набрав девять очков. Шотландия находится на 4-й позиции, имея в активе шесть очков.
Не пропустите: Матч Шотландия - Россия обслужит греческая бригада арбитров. | http://soccernews.ru
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