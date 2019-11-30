Слуцкий написал прощальное письмо в связи с уходом из "Витесса"

Российский тренер Леонид Слуцкий опубликовал в инстаграме прощальное письмо спустя несколько часов после заявления об уходе из "Витесса".

"Добрый вечер всем! Я хотел бы поблагодарить всех, с кем я встретился во время работы в "Витессе". Тех, кто меня любил, и тех, кто меня ненавидел. Футбол - это чистые эмоции и веселье, по большей части всегда, но иногда футбол - это боль. И острые решения. Одно из них я сделал сегодня!

Получил большое удовольствие от того, что был частью голландского футбола. Я оставляю после себя только прекрасные чувства, я подружился, получил большой опыт и много позитивной энергии. Голландия всегда будут в моём сердце. Спасибо, и мы остаёмся на связи", - написал Слуцкий.

48-летний специалист возглавлял "Витесс" с лета 2018 года. Он решил покинуть пост после серии из пяти поражений подряд.

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