Слуцкий навестил ЦСКА в Манчестере
Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий приехал в расположение ЦСКА в Манчестере.
Специалист встретился со своими экс-подопечными, которые готовятся к матчу шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Манчестер Юнайтед", который состоится сегодня, 5 декабря и начнется в 22:45 мск.
Не пропустите: Гендир ЦСКА: "Матч со "Спартаком" важнее, чем с "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Вторая часть российско-английского противостояния: "Спартак" сразится с "Ливерпулем"
-
На распутье двух европейских турниров: "Шахтер" постарается отобрать очки у "Манчестер Сити"
-
Определились 12 участников плей-офф Лиги Чемпионов
-
"Атлетико" не сумел добыть победу в матче с "Челси" и выбыл в Лигу Европы
-
Сенсации не случилось: "Барселона" обыгрывает "Спортинг" в заключительном туре группового этапа
Лента новостей
-
Гвардиола объяснил маленькое количество игрового времени у Бернарду Силвы
-
Конте: "В АПЛ работают отличные тренеры, и нынешний розыгрыш Лиги Чемпионов это подтверждает"
-
"Олимпиакос" вручил награду Буффону
-
Моуринью: "Думаю, наш соперник по 1/8 финала ЛЧ не будет прыгать от радости"
-
Бош: "Обамеянг - это ужасный игрок, очень плохой"
-
Гончаренко: "В какой-то мере "МЮ" подвел нас, проиграв "Базелю"
-
Посол ЧМ-2018 Лопырева познакомилась с Погба
-
В "Карабахе" подвели итоги выступления в Лиге чемпионов
-
Роббен не выйдет на поле до конца года
-
Кучук уволен из "Ростова"
-
Зидан: "Критика меня действительно не беспокоит и не раздражает"
-
Ракитич: "Иногда и Месси нужно отдохнуть"
-
Симеоне: "Нам пришлось расплачиваться за две ничьи с "Карабахом"
-
Биться за престиж клуба: дортмундская "Боруссия" едет сражаться с "Реалом"
-
Вторая часть российско-английского противостояния: "Спартак" сразится с "Ливерпулем"
-
На распутье двух европейских турниров: "Шахтер" постарается отобрать очки у "Манчестер Сити"
-
Пономарев: "В поражении ЦСКА от "Манчестер Юнайтед" виноват Васин"
-
"Манчестер Юнайтед" не проиграл дома 40-й матч подряд и повторил клубный рекорд
-
Моуринью: "ЦСКА должен дать Гончаренко время"
-
"Барселона" в 11-й раз подряд выиграла группу ЛЧ - рекорд турнира
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Базель
|6
|12
|3
|ЦСКА Москва
|6
|9
|4
|Бенфика
|6
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|ПСЖ
|6
|15
|2
|Бавария Мюнхен
|6
|15
|3
|Селтик
|6
|3
|4
|Андерлехт
|6
|3
|Группа C
|М
|О
|1
|Рома
|6
|11
|2
|Челси
|6
|11
|3
|Атлетико Мадрид
|6
|7
|4
|Карабах
|6
|2
|Группа D
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|14
|2
|Ювентус
|6
|11
|3
|Спортинг Лиссабон
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|5
|9
|2
|Севилья
|5
|8
|3
|Спартак Москва
|5
|6
|4
|Марибор
|5
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|5
|15
|2
|Шахтер Донецк
|5
|9
|3
|Наполи
|5
|6
|4
|Фейеноорд
|5
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бешикташ
|5
|11
|2
|Порту
|5
|7
|3
|РБ Лейпциг
|5
|7
|4
|Монако
|5
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Тоттенхэм
|5
|13
|2
|Реал Мадрид
|5
|10
|3
|Боруссия Дортмунд
|5
|2
|4
|АПОЭЛ
|5
|2