Слуцкий навестил ЦСКА в Манчестере



Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий приехал в расположение ЦСКА в Манчестере.

Специалист встретился со своими экс-подопечными, которые готовятся к матчу шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Манчестер Юнайтед", который состоится сегодня, 5 декабря и начнется в 22:45 мск.

Не пропустите: Гендир ЦСКА: "Матч со "Спартаком" важнее, чем с "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru