Слуцкий назвал 5 наиболее техничных футболистов, которых он тренировал

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Слуцкий назвал 5 наиболее техничных футболистов, которых он тренировалГлавный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий поделился мнением о самых техничных футболистах, которых он тренировал на протяжении своей карьеры.

"Эдегор, Кварацхелия, Думбия, Макаров и Еременко. Рома Еременко прямо изучал финты, у него отец на этом специализируется. Если у Месхи был один финт, то у Ромы было штук 10 фамильных финтов. И он все их использует.

А вот у Макарова и Хвичи, по моему мнению, самый необычный и эффективный дриблинг", — сказал Слуцкий в интервью корреспонденту Sport24 Дмитрию Егорову.

Напомним, Леонид Слуцкий с 2019 года возглавляет "Рубин". Кроме  казанского клуба специалист отметился по работе в "Халл Сити", "Витессе", ЦСКА, "Москве" и Крыльях Советов" и сборной России.

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