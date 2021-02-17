Слуцкий назвал 5 наиболее техничных футболистов, которых он тренировал

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий поделился мнением о самых техничных футболистах, которых он тренировал на протяжении своей карьеры.

"Эдегор, Кварацхелия, Думбия, Макаров и Еременко. Рома Еременко прямо изучал финты, у него отец на этом специализируется. Если у Месхи был один финт, то у Ромы было штук 10 фамильных финтов. И он все их использует.