Слуцкий назвал Абрамовича революционером мирового футбола
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий заявил, что молодые футболисты должны поблагодарить владельца "Челси" Романа Абрамовича, который повлиял на увеличение зарплат. Об этом сообщает Fox Sports.
"Абрамович - революционер мирового футбола. Все молодые игроки должны быть ему благодарны за то, что своим приходом в футбол он увеличил уровень зарплат в разы. Сейчас никого не удивить большой зарплатой. Но все это началось именно с Абрамовича", - сказал Слуцкий.
Напомним, Абрамович стал владельцем "Челси" летом 2003 года. За это время клуб выиграл все турниры в Англии, а еще Лигу Европы, Суперкубок Европы и Лигу чемпионов.
Вчера, 25 сентября, "Челси" обыграл "Гримсби Таун" со счетом 7:1 в рамках Кубка Лиги. В турнирной таблице АПЛ "синие" занимают 11 место.
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