Слуцкий назвал Чемпионшип самым сложным турниром в мире

Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий поделился мыслями о сложности и конкурентоспособности Чемпионшипа.

"Это очень тяжёлый чемпионат. Думаю, самый сложный турнир в мире. Если говорить о результате, каждый матч непредсказуем. Мы понимаем, что когда команда из топ-6 АПЛ играет с какой-то другой командой, у неё будет большое преимущество. В Чемпионшипе нет андердогов и фаворитов. Здесь каждая команда может обыграть каждую, и это не зависит от ситуации в таблице. В каждом матче ты можешь как выиграть, так и проиграть. В моей карьере это впервые" - цитирует Слуцкого официальный твиттер "тигров".

Стоит отметить, что по итогам восьми туров "Халл" занимает 17-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, имея в своём активе 8 очков.

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