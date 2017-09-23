Слуцкий назвал Чемпионшип самым сложным турниром в мире
Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий поделился мыслями о сложности и конкурентоспособности Чемпионшипа.
"Это очень тяжёлый чемпионат. Думаю, самый сложный турнир в мире. Если говорить о результате, каждый матч непредсказуем. Мы понимаем, что когда команда из топ-6 АПЛ играет с какой-то другой командой, у неё будет большое преимущество. В Чемпионшипе нет андердогов и фаворитов. Здесь каждая команда может обыграть каждую, и это не зависит от ситуации в таблице. В каждом матче ты можешь как выиграть, так и проиграть. В моей карьере это впервые" - цитирует Слуцкого официальный твиттер "тигров".
Стоит отметить, что по итогам восьми туров "Халл" занимает 17-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, имея в своём активе 8 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Лидс Юнайтед
|9
|20
|2
|Вулверхэмптон
|9
|20
|3
|Кардифф Сити
|9
|20
|4
|Престон Норт Энд
|9
|16
|5
|Мидлсбро
|9
|15
|6
|Ипсвич Таун
|8
|15
|7
|Шеффилд Юнайтед
|8
|15
|8
|Бристол Сити
|9
|14
|9
|Шеффилд Уэнсдэй
|8
|13
|10
|Астон Вилла
|9
|13
|11
|Куинз Парк Рейнджерс
|9
|12
|12
|Ноттингем Форест
|9
|12
|13
|Норвич Сити
|9
|12
|14
|Фулхэм
|9
|11
|15
|Дерби Каунти
|8
|11
|16
|Миллуол
|9
|10
|17
|Халл Сити
|9
|9
|18
|Рединг
|8
|9
|19
|Бертон Альбион
|9
|9
|20
|Брентфорд
|9
|7
|21
|Барнсли
|8
|7
|22
|Сандерленд
|9
|6
|23
|Бирмингем Сити
|9
|5
|24
|Болтон Уондерерс
|9
|2