Слуцкий назвал главную задачу "Рубина" на остаток сезона

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий признался, что его команда по-прежнему думает о борьбе за выживание.

"Сейчас главная задача - сохранить прописку в Премьер-лиге. Если не решишь текущую задачу, то дальше будет не о чем говорить. Работаем, чтобы решить эту задачу, она сложная, но выполнимая", - сказал Слуцкий.

Напомним, что 49-летний специалист возглавил "Рубин" в декабре 2019 года, заключив пятилетний контракт.

По итогам 27 туров казанцы занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 33 очка. От зоны вылета команду отделяют 6 баллов.

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