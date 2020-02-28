Слуцкий назвал лучшего российского вратаря

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал, кого он считает лучшим голкипером России на сегодняшний день.

"Акинфеев - сильнейший российский вратарь. С огромным отрывом. У него есть дар, который он активно своей работой развил в то, что сейчас из себя представляет", - сказал Слуцкий.

33-летний Акинфеев всю профессиональную карьеру провёл в ЦСКА, на его счету 622 игры и 541 пропущенный гол.

За сборную России вратарь сыграл 111 матчей и пропустил 80 мячей.

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