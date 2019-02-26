Слуцкий назвал лучшие качества Абрамовича

Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий назвал лучшие качества владельца "Челси" Романа Абрамовича.

"Ум, умение слушать и чувство юмора", - перечислил российский тренер в интервью ютуб-каналу "КраСава".

По некоторым данным, Абрамовича и Слуцкого связывают близкие отношения. Именно бизнесмен помог экс-рулевому ЦСКА трудоустроиться в "Халле", а затем "Витессе".

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