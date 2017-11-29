Слуцкий назвал лучших молодых игроков РФПЛ

Теги леонид слуцкийфёдор чаловалександр зуевдмитрий баринов

Слуцкий назвал лучших молодых игроков РФПЛГлавный тренер английского "Халл Сити" Леонид Слуцкий назвал лучших молодых игроков российской Премьер-Лиги.

Так, на первое место наставник "тигров" поставил полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова, на второе - форварда ЦСКА Федора Чалова, а на третье - хавбека "Ростова" Александра Зуева.

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