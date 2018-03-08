Слуцкий назвал лучших российских защитников

Теги леонид слуцкийсергей игнашевичвасилий березуцкийалексей березуцкий

Слуцкий назвал лучших российских защитников

Известный российский тренер Леонид Слуцкий назвал лучших, по его мнению, защитников страны.

"Моя позиция - Березуцкие и Игнашевич продолжают быть лучшими центральными защитниками в стране. Но только они чувствуют, насколько они будут готовы и конкурентоспособны на совсем другом уровне" - сказал Слуцкий.

Напомним, что Сергей Игнашевич, а также Василий и Алексей Березуцкие завершили выступления за сборную России, однако, учитывая проблемы национальной команды с центром обороны, всё чаще звучат призывы к бекам ЦСКА возобновить международную карьеру.

Не пропустите: Газзаев: "Если бы братья Березуцкие сыграли на Чемпионате Мира, это было бы блестящим завершением их карьеры в сборной". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 40 тура

Турнир прогнозов: анонс 40 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 21 46
2 Краснодар 21 39
3 Спартак Москва 21 38
4 Зенит Санкт-Петербург 21 38
5 ЦСКА Москва 21 38
6 Арсенал Тула 21 28
7 Уфа 21 28
8 Ахмат 21 26
9 Ростов 21 25
10 Урал 21 25
11 Рубин 21 24
12 Тосно 21 23
13 Динамо Москва 21 23
14 Амкар 21 22
15 Анжи 21 20
16 СКА Хабаровск 21 12
Полная таблица

топ-5 тегов