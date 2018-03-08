Слуцкий назвал лучших российских защитников

Известный российский тренер Леонид Слуцкий назвал лучших, по его мнению, защитников страны.

"Моя позиция - Березуцкие и Игнашевич продолжают быть лучшими центральными защитниками в стране. Но только они чувствуют, насколько они будут готовы и конкурентоспособны на совсем другом уровне" - сказал Слуцкий.

Напомним, что Сергей Игнашевич, а также Василий и Алексей Березуцкие завершили выступления за сборную России, однако, учитывая проблемы национальной команды с центром обороны, всё чаще звучат призывы к бекам ЦСКА возобновить международную карьеру.

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