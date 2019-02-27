Слуцкий назвал любимое шоу
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий поделился тем, какие передачи любит смотреть. Специалист отметил, что следит за программой, которую ведет Юрий Дудь.
"Смотрю все выпуски, прям жду. Я подписан на инстаграм Дудя; как только что-то выходит, я сразу смотрю. Самый крутой выпуск - с Александром Невзоровым", - сказал тренер.
"Витесс" занимает 5 место турнирной таблицы чемпионата Голландии, имея в активе 36 баллов.
Не пропустите: Слуцкий громко высказался о своем будущем в "Витессе"| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Монако" намерен выкупить у "Атлетико" Мартинша
-
"Милан" и "Лацио" не смогли выявить победителя в 1/2 финала Кубка Италии
-
ПСЖ переиграл "Дижон" и вышел 1/2 финала Кубка Франции
-
"Ньюкасл" обыграл "Бернли" в матче 28-го тура АПЛ
-
"Эвертон" обыграл "Кардифф", а "Хаддерсфилд" поборол "Вулверхэмптон"
-
"Лестер" переиграл "Брайтон" в первом матче после отставки Пюэля
-
Защитник "Манчестер Сити" Ляпорт выбыл на несколько недель
-
Слуцкий назвал любимое шоу
-
Сигурдссон стал самым результативным исландцем в истории чемпионата Англии
-
Юрий Семин прокомментировал матч своей команды с "Мольде"
-
УЕФА открыл дело против "Барселоны"
-
В чемпионате Хорватии введут систему видеопомощи арбитрам
-
Дисциплинарный комитет УЕФА завел на Рамоса дело
-
1
ПСЖ намерен расстаться с защитником команды
-
Дрис Мертенс может продолжить карьеру в китайском клубе
-
"Селтик" определился с новым главным тренером команды
-
"Лестер" представил нового главного тренера команды
-
"Локомотив" вырвал ничью у "Мольде"
-
Де Хеа недоволен зарплатой в "Манчестер Юнайтед"
-
"Ювентус" продал воспитанника в "Сампдорию" за крупную сумму
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|23
|58
|2
|Аякс
|23
|56
|3
|Фейеноорд
|23
|43
|4
|АЗ
|23
|40
|5
|Витесс
|23
|36
|6
|Хераклес
|23
|35
|7
|Утрехт
|23
|33
|8
|ВВВ Венло
|23
|29
|9
|Гронинген
|23
|28
|10
|Виллем II
|23
|28
|11
|Херенвен
|23
|27
|12
|АДО Ден Хааг
|23
|27
|13
|Фортунна Ситтард
|23
|26
|14
|Эксельсиор
|23
|26
|15
|Зволле
|23
|25
|16
|Эммен
|23
|24
|17
|Де Графсхап
|23
|21
|18
|НАК Бреда
|23
|17