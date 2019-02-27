Слуцкий назвал любимое шоу

Теги леонид слуцкийвитесс

Слуцкий назвал любимое шоу

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий поделился тем, какие передачи любит смотреть. Специалист отметил, что следит за программой, которую ведет Юрий Дудь.

"Смотрю все выпуски, прям жду. Я подписан на инстаграм Дудя; как только что-то выходит, я сразу смотрю. Самый крутой выпуск - с Александром Невзоровым", - сказал тренер.

"Витесс" занимает 5 место турнирной таблицы чемпионата Голландии, имея в активе 36 баллов.

Не пропустите: Слуцкий громко высказался о своем будущем в "Витессе"| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ переиграл "Дижон" и вышел 1/2 финала Кубка Франции

ПСЖ переиграл "Дижон" и вышел 1/2 финала Кубка Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ ПСВ 23 58
2 Аякс Аякс 23 56
3 Фейеноорд Фейеноорд 23 43
4 АЗ АЗ 23 40
5 Витесс Витесс 23 36
6 Хераклес Хераклес 23 35
7 Утрехт Утрехт 23 33
8 ВВВ Венло ВВВ Венло 23 29
9 Гронинген Гронинген 23 28
10 Виллем II Виллем II 23 28
11 Херенвен Херенвен 23 27
12 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 23 27
13 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 23 26
14 Эксельсиор Эксельсиор 23 26
15 Зволле Зволле 23 25
16 Эммен Эммен 23 24
17 Де Графсхап Де Графсхап 23 21
18 НАК Бреда НАК Бреда 23 17
Полная таблица

топ-5 тегов