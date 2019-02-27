Слуцкий назвал любимое шоу

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий поделился тем, какие передачи любит смотреть. Специалист отметил, что следит за программой, которую ведет Юрий Дудь.

"Смотрю все выпуски, прям жду. Я подписан на инстаграм Дудя; как только что-то выходит, я сразу смотрю. Самый крутой выпуск - с Александром Невзоровым", - сказал тренер.

"Витесс" занимает 5 место турнирной таблицы чемпионата Голландии, имея в активе 36 баллов.

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