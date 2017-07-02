Слуцкий назвал потенциального лидера сборной России на Чемпионате Мира

Теги россияигорь акинфеевлеонид слуцкий

Слуцкий назвал потенциального лидера сборной России на Чемпионате МираНовоиспеченный главный тренер английского "Халл Сити" Леонид Слуцкий назвал потенциального лидера сборной России на Чемпионате Мира.

"Кто мог быть стать лидером сборной России на ЧМ-2018? Думаю, таким человеком может стать Игорь Акинфеев. Капитан сборной, отличный футболист", - приводит слова 46-летнего специалиста ВВС.

Напомним, Слуцкий назвал себя проектом Абрамовича. | soccernews.ru

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