Новоиспеченный главный тренер английского "Халл Сити" Леонид Слуцкий назвал потенциального лидера сборной России на Чемпионате Мира.

"Кто мог быть стать лидером сборной России на ЧМ-2018? Думаю, таким человеком может стать Игорь Акинфеев. Капитан сборной, отличный футболист", - приводит слова 46-летнего специалиста ВВС.

Напомним, Слуцкий назвал себя проектом Абрамовича. | soccernews.ru