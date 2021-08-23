Слуцкий назвал причину безвыигрышной серии "Рубина"
Фото сайт "Рубина"
Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий объяснил последние неудачи своей команды.
Коллектив из Татарстана не может выиграть в трёх матчах подряд - поражение и две ничьи.
"Когда команда теряет своих двух лучших атакующих игроков - ключевого нападающего и самого яркого вингера, и у нас нет такой глубины состава, чтобы прям у нас было два Деспотовича, два Кварацхелии и так далее - то понятно, что мы теряем в качестве. И без Деспотовича нам достаточно тяжело.
Если вспомнить прошлый год, когда он получил травму осенью, у нас всё было крайне печально в этом плане. Но, безусловно, здесь не надо быть специалистом, чтобы понять: когда у тебя нет основного ударного форварда, который один из лучших в чемпионате, который в прошлом сезоне забил 14 мячей, то нам тяжеловато, мягко говоря", - сказал Слуцкий.
Не пропустите: "Химки" не позволили "Рубину" возглавить РПЛ. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Сестра Роналду - об отменённом голе: "Ограбление начинается"
-
Президент РФС подтвердил намерение отменить лимит на легионеров
-
"Манчестер Юнайтед" повторил рекорд "Арсенала" в АПЛ
-
Агент Антона Миранчука подтвердил интерес со стороны двух клубов РПЛ
-
Защитник "Локомотива" хочет покинуть клуб через 2,5 месяца после перехода
Лента новостей
-
Опубликована символическая сборная 5-го тура РПЛ по версии WhoScored
-
Сестра Роналду - об отменённом голе: "Ограбление начинается"
-
Президент РФС подтвердил намерение отменить лимит на легионеров
-
"Манчестер Юнайтед" повторил рекорд "Арсенала" в АПЛ
-
Мамаев - о разводе с женой Аланой: "Ощущение, что я столкнулся с дьяволом"
-
"Вест Хэм" согласовал трансфер защитника "Челси"
-
Агент Антона Миранчука подтвердил интерес со стороны двух клубов РПЛ
-
Гюндоган высказался о своём будущем в сборной Германии
-
Слуцкий назвал причину безвыигрышной серии "Рубина"
-
Только три игрока до своего 20-летия забили в АПЛ больше, чем Гринвуд
-
"Краснодар" выдал второй худший старт в РПЛ в истории клуба
-
Защитник "Локомотива" хочет покинуть клуб через 2,5 месяца после перехода
-
"Бавария" объявила о продлении контракта с Киммихом
-
Моуринью быстрее всех выиграл 50 матчей в Серии А и ещё двух чемпионатах
-
"Бавария" побила рекорд "Реала" по голевой серии в топ-5 лигах Европы
-
Агент Сарабии предложил услуги игрока двум клубам
-
"Легенда и балагур": Габулов сравнил лидерские качества Акинфеева и Дзюбы
-
"Бенфика" арендовала полузащитника "Марселя"
-
ПСЖ может подписать ещё одного хавбека до закрытия трансферного окна
-
Моуринью рассказал, в чём Шомуродов превосходит Абрахама