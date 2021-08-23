Слуцкий назвал причину безвыигрышной серии "Рубина"

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Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий объяснил последние неудачи своей команды.

Коллектив из Татарстана не может выиграть в трёх матчах подряд - поражение и две ничьи.

"Когда команда теряет своих двух лучших атакующих игроков - ключевого нападающего и самого яркого вингера, и у нас нет такой глубины состава, чтобы прям у нас было два Деспотовича, два Кварацхелии и так далее - то понятно, что мы теряем в качестве. И без Деспотовича нам достаточно тяжело.

Если вспомнить прошлый год, когда он получил травму осенью, у нас всё было крайне печально в этом плане. Но, безусловно, здесь не надо быть специалистом, чтобы понять: когда у тебя нет основного ударного форварда, который один из лучших в чемпионате, который в прошлом сезоне забил 14 мячей, то нам тяжеловато, мягко говоря", - сказал Слуцкий.

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