Слуцкий назвал причину поражения "Витесса" от "Базеля"

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Слуцкий назвал причину поражения "Витесса" от "Базеля"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий высказался после матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы против "Базеля".

"Я очень разочарован, особенно по той причине, что мы пропустили такой поздний гол. Я зол, потому что мы контролировали игру и были лучшей командой на поле. У нас было много моментов, но, возможно, у нас не оказалось форварда с "инстинктом убийцы". Имея столько шансов, нужно забивать. Счёт 1:0 - великолепный результат для гостей, а для нас плохой, но пока ещё ничего не решено. У нас будут шансы, особенно если мы забьём быстрый гол во втором матче" - сказал Слуцкий.

Напомним, что ответный матч между "Базелем" и "Витессом" состоится 16 августа. | http://soccernews.ru

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