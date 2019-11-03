Слуцкий назвал причину поражения "Витесса" в матче с "Эмменом"



Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий прокомментировал поражение своей команды в матче 12-го тура чемпионата Нидерландов с "Эмменом" (1:2).

"Мы во втором матче подряд пропустили два гола и лишь после этого стали играть в футбол. Очень важно хорошо начинать матчи. Нам нужно играть более внимательно и осторожно. Мы пытались что-то изменить, но нам не хватает креативного игрока, который мог бы вести игру", - приводит слова Слуцкого Fox Sport.

"Витесс" остался на 4-м месте в турнирной таблице Эредивизии. В 13-м туре клуб из Арнема на своем поле сыграет с "Гронингеном". Матч состоится 8 ноября.

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