Слуцкий назвал причину разгрома "Рубина" в матче с "Ростовом"

Фото: инстаграм Леонида Слуцкого/Автор неизвестен

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий поделился мнением о поражении своей команды в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ростовом" (1:5).

"Очень трудно сформулировать впечатление. У меня было полное ощущение того, что мы контролируем игру. В первом тайме забили гол, имели еще сумасшедший момент Кварацхелии, который нужно было реализовывать. Вместо того, чтобы уйти на перерыв, ведя 2:0, ушли при счете 1:1.

Два быстрых мяча во втором тайме после достаточно грубых индивидуальных ошибок по существу не оставили нам шансов вернуться в игру. Для меня очень странный матч. Бывали крупные поражения, как у любого тренера, но это наверное одно из самых странных. Потому что, на мой взгляд, такого доминирования на такой счет у "Ростова" не было. Но можно только поздравить соперника с победой", - приводит слова Слуцкого официальный сайт клуба.

"Рубин", набрав 19 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч казанский клуб проведет 21 ноября на выезде с "Сочи".

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