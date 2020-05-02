Слуцкий назвал причину взаимного троллинга с Дзюбой

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал, почему они с форвардом "Зенита" Артёмом Дзюбой регулярно троллят друг друга.

"Потому что мы безумно друг друга любим. И вот в этом наша любовь и проявляется. Конечно, "любим" в кавычках. Это наша форма общения. Мы и в повседневной жизни бесконечно друг друга троллим и это перенеслось в интернет-пространство, потому что инстаграм очень удобная платформа для такого рода дуэлей. Но она всегда возникает спонтанно и основана на чувстве большой дружбы", - сказал тренер.

Напомним, что Слуцкий и Дзюба работали вместе только в сборной России с 2015 по 2016 год.

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