Слуцкий назвал причину взаимного троллинга с Дзюбой

Теги леонид слуцкийартём дзюбазенит санкт-петербургрубин

Слуцкий назвал причину взаимного троллинга с Дзюбой

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал, почему они с форвардом "Зенита" Артёмом Дзюбой регулярно троллят друг друга.

"Потому что мы безумно друг друга любим. И вот в этом наша любовь и проявляется. Конечно, "любим" в кавычках. Это наша форма общения. Мы и в повседневной жизни бесконечно друг друга троллим и это перенеслось в интернет-пространство, потому что инстаграм очень удобная платформа для такого рода дуэлей. Но она всегда возникает спонтанно и основана на чувстве большой дружбы", - сказал тренер.

Напомним, что Слуцкий и Дзюба работали вместе только в сборной России с 2015 по 2016 год.

Не пропустите: Экс-хавбек "Спартака" Ибсон удивлён прогрессом Дзюбы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Моуринью: "Мой "Реал" положил конец доминированию "Барселоны"

Моуринью: "Мой "Реал" положил конец доминированию "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов