Слуцкий назвал российский клуб, который он никогда не возглавит
Российский тренер Леонид Слуцкий рассказал, что никогда не возглавит "Спартак".
"Спартак" - это табу для меня в России. Это было бы неправильно с точки зрения клуба, с точки зрения фанатов, с точки зрения руководства команды, в которой я оставил частичку своего сердца. Я имею в виду ЦСКА", - заявил Слуцкий.
Слуцкий возглавлял "армейцев" 2009 по 2016 год. Под его руководством клуб завоевал 7 трофеев, в том числе три чемпионства.
Напомним, что в конце ноября Слуцкий покинул пост тренера "Витесса" и с тех пор находится без клуба.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15