Слуцкий назвал российский клуб, который он никогда не возглавит

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Слуцкий назвал российский клуб, который он никогда не возглавит

Российский тренер Леонид Слуцкий рассказал, что никогда не возглавит "Спартак".

"Спартак" - это табу для меня в России. Это было бы неправильно с точки зрения клуба, с точки зрения фанатов, с точки зрения руководства команды, в которой я оставил частичку своего сердца. Я имею в виду ЦСКА", - заявил Слуцкий.

Слуцкий возглавлял "армейцев" 2009 по 2016 год. Под его руководством клуб завоевал 7 трофеев, в том числе три чемпионства.

Напомним, что в конце ноября Слуцкий покинул пост тренера "Витесса" и с тех пор находится без клуба.

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