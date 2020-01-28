Слуцкий назвал "Рубин" братским клубом

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Слуцкий назвал "Рубин" братским клубом

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий на программе "Вечерний Ургант" высказался по поводу новой должности в казанском клубе.

"Буквально через несколько дней, как я покинул голландский клуб, то встретился с представителями "Рубина" и все произошло.

Я говорил, что не возглавлю никакую команду, кроме ЦСКА? "Рубин" - это братский клуб. Пока еще очень далеко до матча с ними. Впервые я буду работать с командой, которая борется за сохранение прописки. Пока много работы", - сказал Слуцкий.

Слуцкий возглавил казанский клуб в декабре 2019 года. Ранее он тренировал "Витесс".

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