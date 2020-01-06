Слуцкий назвал "Рубин" космосом

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Слуцкий назвал "Рубин" космосом
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий, комментируя переход в команду полузащитника Дениса Макарова, сравнил казанский клуб с космосом.

"Рубин" – это космос! А наши футболисты здоровы как космонавты!" – сказал Слуцкий в видеообращении, опубликованном в официальном Twitter клуба.

Напомним, что Слуцкий возглавил "Рубин" через несколько недель после ухода с поста главного тренера голландского "Витесса". Специалист подписал с казанцами пятилетний контракт.

После 19 туров "Рубин" находится в зоне переходных матчей, занимая 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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