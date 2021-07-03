Слуцкий назвал самого сильного тренера на Евро-2020
Фото твиттер "Рубина"
Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал, какого тренера он считает сильнейшим из тех, чьи сборные участвовали в Евро-2020.
"Роберто Манчини. Буду логичен. Я знал и видел другого Манчини. Нынешняя Италия - явно тренерская команда. Меня очень впечатляет Манчини. У меня сильно изменилось впечатление о нём", - признался Слуцкий.
Напомним, что сборная Италии уже дошла до полуфинала континентального первенства, где сыграет с Испанией.
Манчини возглавил "Скуадру Адзурру" в мае 2018 года. При нём команда выдала рекордную беспроигрышную серию - 32 матча.
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